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Власть

Ученые Кыргызстана должны трудиться во благо реального сектора экономики

Президент Сооронбай Жээнбеков в своем поздравлении ученых Кыргызстана в честь их профессионального праздника отметил, что отечественный научно-инновационный потенциал в перспективе должен быть направлен на развитие реального сектора экономики страны. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата главы государства.

Сооронбай Жээнбеков подчеркнул, что только благодаря науке и образованию Кыргызстан сможет выдержать конкуренцию на международной арене.

«Для этого необходимо совершенствовать систему управления наукой, нормативно-правовую базу, заменить устаревшую систему научно-исследовательских институтов, укрепить связи науки с производством, создать эффективную систему целевого финансирования науки, обеспечить подготовку высококвалифицированных научных кадров, поддерживая перспективных молодых ученых», — считает глава КР.
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