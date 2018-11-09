Сооронбай Жээнбеков назвал шесть приоритетов в работе ОДКБ на ближайший год

Сооронбай Жээнбеков назвал шесть приоритетных направлений работы Организации Договора о коллективной безопасности на ближайший год. Кыргызстан в 2019 году председательствует в ОДКБ.

«Кыргызстан приложит все усилия к дальнейшему повышению потенциала организации и улучшению ее имиджа на международной арене», — заявил Сооронбай Жээнбеков на сессии Совета ОДКБ в Астане (Казахстан).

По его словам, растущая неопределенность в международной политике, очаги напряженности в мире, особенно на Ближнем Востоке и в Афганистане, продолжают негативно влиять на региональную безопасность. В этой связи президент Кыргызстана особо отметил роль каждого из государств организации в обеспечении общей обороноспособности.

Не снижается террористическая угроза, высокими остаются объемы незаконного оборота наркотиков, нелегальной миграции, преступлений в киберпространстве. Все это диктует необходимость активного взаимодействия стран ОДКБ, в том числе в плане внешнеполитической координации. Сооронбай Жээнбеков

Глава государства отметил, что среди приоритетов председательства Кыргызстана в ОДКБ — повышение потенциала организации, завершение правового оформления и переход к повседневной работе Центра кризисного реагирования ОДКБ. Кроме того, необходимы разработка правовой основы для формирования в странах организации баз с запасами материальных средств и совершенствование подготовки и применения коллективных сил ОДКБ.

В сфере военно-экономического и военно-технического сотрудничества предстоит развивать взаимодействие предприятий и организаций оборонной промышленности, создавать сервисные центры по ремонту и техобслуживанию вооружения и военной техники.

В сфере противодействия современным вызовам и угрозам надо продолжить формирование общего антитеррористического пространства, единого списка и реестра организаций, признанных террористическими и экстремистскими в странах ОДКБ. Сооронбай Жээнбеков

Кроме того, нужно продвигать мероприятия по реализации Глобальной контртеррористической стратегии ООН и поддержать усилия по продвижению межафганского мирного политического диалога. В сфере информационного обеспечения деятельности ОДКБ продолжить мероприятия по формированию и развитию позитивного образа организации.

«Уверен, что обозначенные направления отвечают интересам всех стран ОДКБ и послужат укреплению нашей коллективной безопасности в реалиях современного мира. Объективные обстоятельства требуют принятия согласованных и взаимовыгодных решений по широкому спектру вопросов. Коллективные усилия важны в сфере обеспечения безопасности не только в интересах благополучия государств организации, но и стран нашего обширного региона. Считаю целесообразным последовательно расширять сотрудничество ОДКБ с заинтересованными странами и международными структурами», — заключил Сооронбай Жээнбеков.