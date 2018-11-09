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Власть

Пост генсека ОДКБ остается вакантным. Президенты не смогли выбрать главу

Президенты стран Организации Договора о коллективной безопасности не смогли выбрать генерального секретаря ОДКБ. Об этом стало известно по итогам саммита, который прошел вчера в Астане (Казахстан).

На итоговой пресс-конференции президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сказал, что вопрос о новом генеральном секретаре обсуждался, но возникла коллизия, поэтому окончательное решение пока не приняли.

«У нас по уставу генсека выбирают по алфавиту. После Армении идет Беларусь. Конечно, Армения хочет продления срока работы своего представителя, но все главы государств сказали, что остался всего год, он даже все страны не успеет объехать, а нам нужен нормальный, действующий генеральный секретарь от белорусской стороны. Этот вопрос мы отвели в сторону. В декабре у нас следующая встреча будет в Санкт-Петербурге, мы там примем окончательное решение», — рассказал Нурсултан Назарбаев.

Напомним, генеральный секретарь ОДКБ Юрий Хачатуров покинул пост по решению Армении 2 ноября 2018 года.
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