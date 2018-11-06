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Власть

Рекламное видео Дональда Трампа Facebook заблокировал за расизм

Facebook заблокировал видеоролик предвыборного штаба Дональда Трампа, выпущенный в преддверии промежуточных выборов в Конгресс. Об этом сообщило CNN.

Видео, на продвижение которого потратили от $20 до $80 тысяч, посчитали расистским.

В ролике речь о караване беженцев, который движется из Гондураса в сторону границы Мексики и США. Его участники показаны опасными преступниками, угрожающими американцам.

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На прошлой неделе Дональд Трамп пообещал ужесточить правила получения убежища для иммигрантов. По его мнению, беженцы систематически вводят американские власти в заблуждение об условиях жизни на родине.

Сегодня в США пройдут промежуточные выборы. На них переизберут Палату представителей и треть Сената. Эксперты считают, что больше шансов на победу у оппозиционной Демократической партии.
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