Рекламное видео Дональда Трампа Facebook заблокировал за расизм

Facebook заблокировал видеоролик предвыборного штаба Дональда Трампа, выпущенный в преддверии промежуточных выборов в Конгресс. Об этом сообщило CNN.

Видео, на продвижение которого потратили от $20 до $80 тысяч, посчитали расистским.

В ролике речь о караване беженцев, который движется из Гондураса в сторону границы Мексики и США. Его участники показаны опасными преступниками, угрожающими американцам.

На прошлой неделе Дональд Трамп пообещал ужесточить правила получения убежища для иммигрантов. По его мнению, беженцы систематически вводят американские власти в заблуждение об условиях жизни на родине.

Сегодня в США пройдут промежуточные выборы. На них переизберут Палату представителей и треть Сената. Эксперты считают, что больше шансов на победу у оппозиционной Демократической партии.