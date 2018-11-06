Рекламное видео Дональда Трампа Facebook заблокировал за расизм

Facebook заблокировал видеоролик предвыборного штаба Дональда Трампа, выпущенный в преддверии промежуточных выборов в Конгресс. Об этом сообщило CNN.
Видео, на продвижение которого потратили от $20 до $80 тысяч, посчитали расистским.
В ролике речь о караване беженцев, который движется из Гондураса в сторону границы Мексики и США. Его участники показаны опасными преступниками, угрожающими американцам.
Сегодня в США пройдут промежуточные выборы. На них переизберут Палату представителей и треть Сената. Эксперты считают, что больше шансов на победу у оппозиционной Демократической партии.