Самолет президента Беларуси выставили на продажу

Авиакомпания «Белавиа» выставила на продажу самолет Tу-154M, который использовал президент страны Александр Лукашенко. Об этом сообщила meduza.

Аукцион назначили на 5 декабря. Стартовая цена самолета, выпущенного в 1985 году, — 4 миллиона 292 тысячи 900 белорусских рублей (чуть более $2 миллионов).

В настоящий момент авиакомпания «Белавиа» использует в качестве президентского борта Boeing 767-300ER и Boeing 737 Business Jet.

Ту-154M, выставленный на торги, после Александра Лукашенко перевозил премьер-министра и членов правительства.