Форум городов Кыргызстана: О развитии городов на опыте Цюриха, Москвы, Барселоны





В Кыргызстане впервые проводится большой Форум городов. На него приезжают представители каждого из 31 города нашей страны, а также эксперты-урбанисты из России, Швейцарии, Испании, Казахстана, Латвии, Украины, Таджикистана, Армении и других стран. В их числе, например, Висенте Гуаярт, главный архитектор Барселоны в 2011–2015 годах.

Гости совместно с муниципальными властями, предпринимателями и просто активными гражданами обсудят и составят программу действий, чтобы жизнь в наших городах стала ярче, культурнее, комфортнее, многообразнее.

Таким образом, опираясь на большой международный опыт, города нашей страны получат «дорожную карту» для дальнейшего развития, а их жители — новый опыт, который позволит им сообща действовать на благо родного города и своей страны.

В пресс-конференции принимают участие:

Джумагуль Эгамбердиева — директор Государственного агентства по делам местного самоуправления и межэтнических отношений при правительстве КР;

Раушанна Саркеева — директор Общественного фонда «Городские инициативы»;

Надежда Добрецова — председатель правления Института политики развития;

Шамиль Ибрагимов — исполнительный директор Фонда «Сорос-Кыргызстан».