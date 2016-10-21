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Жылдызкан Джолдошова, депутат V созыва ЖК КР: об активизации кыргызских сепаратистов, «обээсэшном дебюте» К.Батырова и спекуляции трагедией 2010 года

Депутат v созыва ЖК КР Жылдызкан Джолдошова приведет факты, которые, по ее мнению, свидетельствуют о том, что одновременная активность оппозиции и кыргызских сепаратистов - явления взаимосвязанные и требуют особого критического внимания со стороны руководства страны.

Депутат также возмущена грубым искажением известным оппозиционным политиком отдельных фактов трагедии 2010 года. Трагедии, в которой еще не поставлена точка…

В пресс-конференции принимает участие

Жылдызкан Джолдошова – депутат ЖК КР V созыва.
Ссылка: https://24.kg/video/38679/
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