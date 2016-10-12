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Госкомиссия по делам религий при президенте КР: Команда «Белого дома» превыше закона (о религиозной организации «Тенирчилик»)

Религиозная организация «Тенирчилик», исповедующая древние принципы тенгрианства, в течение 4 лет наталкивается на отказ в регистрации со стороны Госкомиссии по делам религий при президенте КР.

Даже судебное решение Бишкекского межрайонного суда, вынесенное в пользу «Тенирчилика», не стало весомым аргументом для регистрации этой религиозной общины.

В чем кроется истинная причина?

В пресс-конференции принимают участие:

Анарбек Усупбаев – духовный лидер «Тенирчилика», к.т.н.,

Кусеин Исаев – философ, профессор, д.ф.н.,

Арсланбек Малиев – общественный деятель, к.э.н.,

Клара Ажибекова – историк, профессор, д.и.н.
Ссылка: https://24.kg/video/38171/
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