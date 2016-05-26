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Наивная реакция Минздрава КР: списание $300 тысяч и клинические испытания препарата ФС-1 не повод для основательного расследования?

Общественный совет Минздрава КР выступит с официальным публичным заявлением, связанным с рядом серьезных нарушений со стороны Минздрава КР.

Это касается незаконного, по мнению общественного совета, списания лекарств на $300 тысяч, проведения на больных клинических испытаний препарата ФС-1 и закупки отдельных лекарств в обход существующего законодательства.

В пресс-конференции принимают участие:

Айбар Султангазиев – председатель Общественного совета при Минздраве КР,

Бактыгуль Джумакулова – секретарь Общественного совета при Минздраве КР.
Ссылка: https://24.kg/video/32543/
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