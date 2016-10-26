07:48
+24
USD 67.14
EUR 73.13
RUB 1.20
Великая Победа

С 90-летним юбилеем ветерана Великой Отечественной войны Ороза Мамралиева поздравили на Петровке, 38

С 90-летним юбилеем ветерана Великой Отечественной войны Ороза Мамралиева поздравили на Петровке, 38. Об этом сообщает Главное управление МВД России.

Ороз Мамралиев – единственный ветеран ВОВ из Кыргызстана, который проживает сегодня в Москве. Он родился в 1926 году в Джалал-Абаде и, наверное, состарился бы на Родине, если бы в 1944-м, в разгар войны, его не призвали в армию.

«На протяжении всей службы в органах внутренних дел столицы Вы были преданы своему делу и выбранной профессии, понимали значимость своего труда и отдавали ему все свои силы. Под Вашим непосредственным руководством и при личном участии воспитано не одно поколение молодых сотрудников. Уважаемый Ороз Мамралиевич, в этот знаменательный день от имени ГУ МВД России по городу Москве и от себя лично позвольте поздравить Вас с 90-летием. Примите искренние пожелания крепкого здоровья, благополучия и долголетия!», - поздравил глава ГУ генерал-майор полиции Олег Баранов.
Ссылка: https://24.kg/velikaja_pobeda/38897/
просмотров: 611
Версия для печати
Материалы по теме
Последний Герой Советского Союза, родившаяся в Кыргызстане, Евдокия Пасько умерла
Ветераны 365: Никто не забыт
В Кыргызстане осталось всего 820 ветеранов Великой Отечественной войны
Рядовой Ромашкин
Айгуль Рыскулова: Ветераны ВОВ, проживающие в Бишкеке, получат в честь Дня Победы 15 тысяч сомов
В Кыргызстане остался 821 участник Великой Отечественной войны
Тыл Анны Натальченко
Панфиловец Асан Анарбаев. Дорогой мой отец…
Белые журавли
Дженбай Самаганов. Память жива
Бизнес
Станьте участником конкурса в&nbsp;честь дня рождения MegaCom Станьте участником конкурса в честь дня рождения MegaCom
ОАО &laquo;Росинбанк&raquo; инвестирует в&nbsp;развитие персонала ОАО «Росинбанк» инвестирует в развитие персонала
Студенты КГЮА показали блестящие результаты на&nbsp;Универсиаде-2017 Студенты КГЮА показали блестящие результаты на Универсиаде-2017
Продолжается акция &laquo;Великая победа!&raquo; от&nbsp;MegaCom Продолжается акция «Великая победа!» от MegaCom