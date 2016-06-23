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Великая Победа

Делегация из Кыргызстана приняла участие в митинге-реквиеме в Беларуси в честь 75-летия начала ВОВ

Делегация из Кыргызстана приняла участие в митинге-реквиеме в честь 75-летия начала Великой Отечественной войны. Об этом ИА «24.kg» сообщил директор Общественного благотворительного фонда «Агитбригада» – организатора патриотического проекта - Керим Шатманов.

По его словам, акция памяти прошла в Бешенковическом районе Республики Беларусь, где погиб в бою и похоронен наш земляк, Герой Советского Союза Джумаш Асаналиев.

В ней приняли участие музыкант, заслуженный артист КР Эрнис Асаналиев, певцы, лауреаты международных конкурсов Элнура Самарбекова, Марат Ибраев и школьница – победитель конкурса сочинений, который ранее прошел среди старшеклассников в городе Караколе на тему «Ценой жизни нам подарен мир», - Чолпон Акимбаева. Артисты подготовили концертную программу из произведений мировых классиков и кыргызских композиторов.

Посещение места захоронения нашего героя-земляка участниками проекта «Наш Джумаш» проходит в рамках мероприятий 2016 года, объявленного президентом КР Годом  истории и культуры.

Как отмечает директор ОБФ «Агитбригада» Керим Шатманов, международный проект нацелен на патриотическое и интернациональное воспитание молодежи, он позиционирует Кыргызстан как страну, бережно хранящую свою историю и культуру, дружескую и миролюбивую. 
Ссылка: https://24.kg/velikaja_pobeda/33823/
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