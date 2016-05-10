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Великая Победа

Вечный огонь в Дубовом парке Бишкека будет гореть до 15 мая

Вечный огонь в Дубовом парке Бишкека будет гореть до 15 мая. Об этом ИА «24.kg» сообщили в ОсОО «Газпром Кыргызстан».

Отметим, что там находится мемориал Красногвардейцам, павшим в борьбе за советскую власть. Это обелиск 11-метровой высоты из красного полированного гранита. С западной стороны памятника в 1970 году открыли Вечный огонь в память погибшим в Великой Отечественной войне. Однако пламя там не горит.

«Все Вечные огни находятся на балансе мэрии Бишкека, муниципального предприятия «Тазалык», откуда в Бишкекгаз и поступило письмо с просьбой подать голубое топливо с 6 по 15 мая в честь 71-й годовщины Победы в ВОВ. Что касается Вечного огня на площади Победы, подачу газа мы обеспечиваем бесперебойно и оплачиваем его сами за свой счет с 1 мая 2015 года», - пояснили в ОсОО «Газпром Кыргызстан».
Ссылка: https://24.kg/velikaja_pobeda/31704/
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