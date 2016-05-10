Пулеметчик Базарбай Омуров

Память о Великой Отечественной войне будет жить вечно. Подвиг миллионов погибших на полях сражений и прошедших войну до конца, тружеников тыла никогда не будет забыт.

ИА «24.kg» неоднократно рассказывало истории о подвигах героев того страшного времени. В семье министра труда и социального развития Кыргызстана Кудайбергена Базарбаева тоже был участник ВОВ, о нем и будет наш рассказ.

Война глазами отца

«Воевал мой отец – Базарбай Омуров. К сожалению, он умер, когда мне было всего девять лет. Но я отчетливо помню все, что он говорил о войне.

Май. Солнечный день. Семья отмечает долгожданный праздник Победы над фашизмом. После поздравлений детишек фронтовик отчего-то сильно загрустил. Казалось, его неподвижный взгляд был направлен внутрь самого себя. Я был очень удивлен, увидев отца в таком состоянии, у него на глазах даже появились слезы. Я подошел к нему, подсел рядом. Тут папа, словно не замечая меня, начал говорить», - вспоминает Кудайберген Базарбаев.

«Было, значит, так. Ранняя весна, где-то еще лежал снег. Мы с ребятами готовились к атаке. Стояли в траншее, наполненной ледяной водой. Когда дали команду: «В атаку!», рванули с мест, и многие даже не заметили, что ночью из-за воды сапоги замерзли. Когда побежали, обувь буквально стала ломаться. По снегу многие бежали босыми. Когда меня ранило, не сразу понял. Я упал и остался лежать на поле. Видать, первая атака захлебнулась, не знаю, сколько пролежал, когда наши снова пошли в бой. Я очнулся от щелчка затвора автомата. Открываю глаза, вижу молодого советского солдата, который целился в меня. Я успел лишь поднять руку и сказать: «Родной, я свой». Это спасло мне жизнь», - пересказывает слова отца министр соцразвития.

Сын фронтовика давно сам стал отцом и даже дедом, однако этот яркий рассказ навсегда остался в его памяти. И до сих пор он смотрит на войну глазами отца-фронтовика.

«То, как отважно воевали солдаты, говорит о неимоверной силе духа, которая была у советского человека. Никто из ребят, стоя в траншее в ледяной воде, не беспокоился о себе, они думали лишь о Родине, о победе и счастливом будущем», - отметил он.

Дорога в неизвестность

Базарбай Омуров родился 19 мая 1910 года в селе Молтовар Жайылского района. Семья была известная и подвергалась гонениям. После революции в 1926 году их выслали на Украину. Всю семью. В Кыргызстане остались только 16-летний подросток с четырехлетним младшим братом – Настаем. На свой страх и риск юноша, взяв на руки брата, направился в Пишкек (ныне Бишкек. – Прим. ИА «24.kg»), буквально в никуда: здесь не было ни родственников, ни знакомых.

«О том, через что ему пришлось пройти в первые дни и месяцы в столице, история умалчивает, - улыбаясь, рассказывает сын фронтовика. – Папа по тем меркам был очень грамотным, что, конечно, ценилось. К тому же он был человеком творческим, поэтому через какое-то время стал одним из первых артистов художественной самодеятельности. Немного там поработав, перешел в систему образования, хотя будет вернее сказать, что его направили».

Сначала направили в село Шалта (ныне Кунту. - Прим. ИА «24.kg») Чуйской области, где он возглавил школу. Затем - в Джалал-Абадскую область, Базар-Коргонский район на должность заведующего районным отделом народного образования (заврайоно). Отсюда в 1941 году его призвали на фронт. Он был пулеметчиком.

«Отец прошел путь от рядового солдата до старшего лейтенанта. Пройти через всю войну, остаться живым и получить звание - дорогого стоит», - не без гордости подчеркнул собеседник.

Видный жених

Базарбай Омуров был трижды ранен. После лечения в госпитале каждый раз просил, чтобы его отравили на поле боя. Он пришел с войны в 1946 году. После фронта его отправили в Нарынскую область, в Чолпонский район (ныне село Чолпон Кочкорской области. - Прим. ИА «24.kg») заврайоно.

Там он встретил свою будущую жену. Самар Атабековой было в то время 22 года. Она - молодая, красивая школьная учительница (всю жизнь преподавала в школе математику). Он - только вернулся с фронта, сильный, возмужавший, одним словом, видный жених. Оба работали в системе образования, взгляды на жизнь во многом были схожи. Вскоре молодые люди влюбились и решили связать друг друга узами брака. У них родилось восемь детей. Старший сын – Чолпонбек Базарбаев - получил мировое признание. Он - первый и единственный народный артист СССР по классическому танцу в Центральной Азии. «Семья была очень дружная, веселая. Спустя время мы переехали в город Токмак. Последние годы жизни папа болел, 20 июня 1968 года в возрасте 58 лет он умер», - рассказывает министр соцразвития.

Осенний дождь

«Отца отличали человеколюбие, беспредельная любовь к жизни. Он всегда олицетворял сияющее добро, оптимизм. Везде, где бы он ни появлялся, людям становилось светло!

Помню, была осень. Шел сильный дождь. К нам в клуб привезли кино - большое событие по тем временам. Я очень хотел пойти, но не было денег, и дома никого. Сижу грустный от безысходности и вижу - идет отец. Подбегаю к нему, рассказываю, что случилось. А он так невозмутимо мне отвечает: «Так деньги же на шкафу лежат. Что не взял?» Папа дал мне 15 копеек, хотя кино стоило 10. Взяв деньги, счастливый, несмотря на ливень и грязь, помчался в кино», - вспоминает он.

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Семейная реликвия

Фронтовик никогда не расставался с книгами. Эта привычка передалась и сыновьям – Чолпонбеку и Кудайбергену. Они читали с ручкой или карандашом в руке, те места, которые им нравились или казались главными, подчеркивали.

У Базарбаевых есть семейная реликвия, которая появилась в прошлом году. «Родственники из Кочкорского района передали книгу Владимира Ильича Ленина «Что делать?», принадлежавшую отцу. Он прочитал ее в 1946 году, о чем написал на первой странице и поставил подпись. В то время это было очень модно. Сейчас книга хранится у меня дома и стоит на видном месте», - рассказал наш собеседник.

Призадумавшись, он добавил: «Чтобы было светлое будущее, человек должен знать свое реальное прошлое, а не надуманное».

«Участники ВОВ легко относились к своим наградам. Например, отцовские у нас мало сохранились, потому что ими в свое время играли дети. Думаю, такое отношение к наградам было правильным. Потому что те люди, которые каждый день видели кровь, смерть, потом к жизни относятся по-особенному, по-другому, ценят мгновения», - добавил сын фронтовика.

Гордость потомков

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Многие участники войны рано ушли из жизни, о них все меньше помнят. «Поэтому я безмерно благодарен журналистам из Томска, которые в 2012 году инициировали акцию «Бессмертный полк». Акцию подхватили и мы с семьей. В прошлом году я изготовил для детей и внуков транспаранты с фотопортретом отца. Сначала я им рассказал про их дедушку - участника ВОВ, о том, каким он был человеком, про войну», - отметил он.

Кудайберген Базарбаев подчеркивает, что данная акция - гениальная идея. Страна и народ-победитель гордятся своей историей. Участие в народном шествии оказывает большое моральное воздействие на человека, поднимает дух патриотизма.

«Ныне многие пытаются трактовать войну по-своему. Когда я встречаюсь с участниками ВОВ, задаю им один и тот же вопрос: «Что является причиной вашего долголетия?» Все в ответ говорят о силе духа народа, неуемности жизни, любви к своей родине, о патриотизме, - с воодушевлением рассказывает министр соцразвития.- Я думаю, что с этими чувствами человеку и жить легче. Великая Отечественная война для меня и нашей семьи - отправная точка в понимании того, что самое важное в жизни - это любовь к Родине».

Идут года, но кровоточат раны,

Врагами нанесенные в бою,

Спасибо, дорогие ветераны,

За молодость беспечную мою!

Ю. Олефир