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Великая Победа

Алмазбек Атамбаев: Сколько бы лет ни прошло, для нас 9 Мая – один из самых святых праздников

«Сколько бы лет ни прошло, для нас 9 Мая – один из самых святых праздников», - заявил сегодня во время митинга-реквиема, посвященного 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев.

«Проходят годы, десятилетия, но для наших потомков День Победы останется одним из светлых праздников, со слезами на глазах. Сегодня мы вспоминаем тех, кто не пожалел здоровья, крови и даже жизни ради того, чтобы защитить Отчизну. Мы гордимся, что кыргызстанцы вместе со всем Советским Союзом встали на защиту Родины и внесли свой вклад в разгром врага. На фронтах ВОВ сражалось более 360 тысяч кыргызстанцев, из них более 130 тысяч не вернулись с фронта, навсегда остались лежать на полях сражений. Больше 150 тысяч наших воинов за доблесть и отвагу награждены орденами и медалями, 22 наших земляка стали кавалерами ордена Славы, а 74 кыргызстанца получили звание Героя Советского Союза. Тем временем в тылу работали женщины, старики и дети. И это тоже был подвиг. Потому что наша страна снабжала фронт боеприпасами, продуктами, вещевым довольствием и продовольствием», - сказал президент.
Ссылка: https://24.kg/velikaja_pobeda/31621/
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