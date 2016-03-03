В Кыргызстане началась подготовка к акции «Бессмертный полк», приуроченной к 9 Мая. Сформирован штаб, сообщают организаторы.

По их словам, впервые подобная акция прошла в Оше в 2013 году. В 2015-м в Бишкеке в строй «Бессмертного полка» встали свыше 5 тысяч человек. В 2016-м планируется организовать праздничное шествие по центральным улицам Бишкека в память о воинах-кыргызстанцах, погибших на полях сражений Великой Отечественной войны.

Организаторы акции призывают кыргызстанцев принять активное участие в акции.

Впервые «Бессмертный полк» появился несколько лет назад в Томске. В 2013 году к акции присоединились почти 120 городов и населенных пунктов России, Украины и Казахстана.