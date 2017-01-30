Готов проект соглашения о демаркации кыргызско-казахской границы

Разработан и готов к подписанию проект соглашения о демаркации границы между Кыргызстаном и Казахстаном. Об этом сегодня на заседании правительства сообщил вице-премьер–министр по вопросам границ Жениш Разаков.

По его словам, «делимитация границы между Кыргызстаном и Казахстаном завершена. Установили 1 тысячу 65 пограничных столбов вдоль границы».

В 2016 году в Кыргызстане на границах произошло 29 инцидентов. В том числе 11 - на границе с Узбекистаном, 9 - с Таджикистаном.

«На сегодня по вопросу делимитации и демаркации кыргызско-узбекской провели семь встреч. Утвердили 47 участков, 236 километров общей границы описали. Вице-премьеры двух стран утвердили график работы на 2017 год», - отметил он.