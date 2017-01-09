Узбекистан отложил отмену виз для туристов из 27 стран до 2021 года

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев указом перенес отмену въездных виз для туристов из 27 стран с 1 апреля 2017 года на 1 января 2021-го. Об этом сообщило РИА «Новости».

Как отмечается, в начале декабря 2016 года Шавкат Мирзиеев подписал указ, предусматривающий отмену виз для туристов из 27 стран, въезжающих в республику на срок не более 30 дней. Тогда же он поручил подготовить предложения по введению единых туристических виз и упрощению получения виз, в том числе транзитных, в международных аэропортах и пунктах пропуска через государственную границу Узбекистана.

Читайте по теме Узбекистан отменяет визы для граждан 15 государств

Решение о переносе сроков отмены въездных виз принято в целях «устойчивого и сбалансированного развития туристской деятельности и создания необходимой материально-технической базы, обеспечения безопасности жизни и здоровья иностранных туристов и граждан республики, развития равноправного внешнеэкономического сотрудничества с зарубежными странами», отмечается в документе.

До 1 января 2021 года переносится и внедрение системы таможенного контроля «зеленый коридор» для иностранных туристов с упрощенной процедурой прохождения паспортного и таможенного контроля, получения багажа и транспортного обслуживания.