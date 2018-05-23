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Техноблог

В Instagram появилась новая функция для фильтрации комментариев

Фото YouTube. Разработчики уверены, что новая функция поддержит дружелюбную атмосферу в Instagram

В версии обновления Instagram 46.0 появилась новая возможность, позволяющая фильтровать комментарии, которые задевают или оскорбляют пользователей. Об этом сообщил RG Digital.

«Наше руководство прямо запрещает травлю в Instagram, и мы приложим все усилия, чтобы устранить эту проблему», — заявили разработчики.

Представители Instagram обещают, что новая функция позволит сделать использование соцсети еще приятнее и улучшит обстановку.

Как отметила meduza, кнопка «игнорировать» (mute в английской версии) позволяет скрывать посты и истории конкретных пользователей, не отписываясь от них.

Чтобы ее активировать, надо нажать на значок «...» в правом верхнем углу фотографии пользователя или в его профиле. Отключить режим можно также через профиль.

Кроме того, можно составить список недопустимых слов или использовать список по умолчанию.

Аккаунт, оказавшийся в «игноре», не получит уведомление об этом, предупредил Instagram.

После активации режима «игнорировать» пользователь продолжит получать уведомления, если отмечен на снимках или упомянут в комментариях скрытого им аккаунта, и сможет смотреть фотографии этого аккаунта в его профиле.

  • Функции, позволяющие временно или навсегда скрыть из ленты новостей посты конкретных пользователей, есть в Facebook и Twitter. Там скрытые пользователи не получают уведомлений.
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