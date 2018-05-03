Пентагон запретил продажу китайских смартфонов на военных базах

На военных базах США во всем мире запретили продажу смартфонов китайских компаний Huawei и ZTE из-за угрозы безопасности. Об этом заявил представитель Пентагона Дейв Истберн, сообщила газета The Washington Post.

По его словам, приказ прекратить продажу смартфонов отдали 27 апреля. Под запрет попали интернет-модемы и другие средства мобильной связи.

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Сотрудники военного ведомства могут использовать ранее купленные устройства, в том числе в рабочих целях. Однако Пентагон просит помнить об угрозе безопасности, связанной с китайскими смартфонами. О каких именно угрозах идет речь, в министерстве не уточнили.

Ранее спецслужбы США сообщили, что не рекомендуют американцам пользоваться китайскими смартфонами Huawei. Американская сторона выразила опасения, что производитель гаджетов и китайская телекоммуникационная компания ZTE работают на правительство КНР.