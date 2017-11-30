Instagram назвал главных звезд соцсети за 2017 год

Instagram подвел итоги 2017 года, определив самые популярные посты и пользователей. Об этом сообщил официальный сайт социальной сети.

Список самых популярных фото возглавила публикация Бейонсе. Фотография беременной певицы собрала более 11 миллионов 185 тысяч отметок «Нравится».

We would like to share our love and happiness. We have been blessed two times over. We are incredibly grateful that our family will be growing by two, and we thank you for your well wishes. - The Carters Публикация от Beyoncé (@beyonce) Фев 1 2017 в 10:39 PST

Второе место заняла фотография в аккаунте популярного футболиста Криштиану Роналду.

Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano) Ноя 12 2017 в 12:19 PST

Третье место у публикации поп-звезды Селены Гомес. В своем Instagram певица опубликовала фотографию, где она и ее подруга, которая стала донором органа, держатся за руки.

Селена Гомес перенесла операцию по пересадке почки.

Публикация от Selena Gomez (@selenagomez) Сен 14 2017 в 3:07 PDT

Кстати, в десятку лучших публикаций за 2017 год вошли лишь фотографии Бейонсе, Криштиану Роналду и Селены Гомес.

Лидирующую позицию в топ-10 видео в Instagram занял опять-таки Криштиану Роналду. Короткий ролик о том, как футболист заезжает домой на новом Bugatti Chiron, посмотрели около 20 миллионов пользователей со всего мира.