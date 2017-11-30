Instagram назвал главных звезд соцсети за 2017 год

Instagram подвел итоги 2017 года, определив самые популярные посты и пользователей. Об этом сообщил официальный сайт социальной сети.
Список самых популярных фото возглавила публикация Бейонсе. Фотография беременной певицы собрала более 11 миллионов 185 тысяч отметок «Нравится».
Второе место заняла фотография в аккаунте популярного футболиста Криштиану Роналду.
Третье место у публикации поп-звезды Селены Гомес. В своем Instagram певица опубликовала фотографию, где она и ее подруга, которая стала донором органа, держатся за руки.
Селена Гомес перенесла операцию по пересадке почки.
Кстати, в десятку лучших публикаций за 2017 год вошли лишь фотографии Бейонсе, Криштиану Роналду и Селены Гомес.
Лидирующую позицию в топ-10 видео в Instagram занял опять-таки Криштиану Роналду. Короткий ролик о том, как футболист заезжает домой на новом Bugatti Chiron, посмотрели около 20 миллионов пользователей со всего мира.