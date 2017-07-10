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Техноблог

Продуктивность офисных работников теперь можно оценить с помощью приложения

Компания Microsoft представила корпоративный инструмент, позволяющий начальству замерять время, которое тратят сотрудники на выполнение тех или иных задач. Новый сервис Workplace Analytics уже доступен бизнес-подписчикам Office 365 для покупки в качестве дополнения. Об этом сообщили российские СМИ.

Workplace Analytics отслеживает производительность офисных работников, принимая во внимание время, которое они проводят в электронной почте, тратят на совещания и то, как много работают сверхурочно.

Метаданные поступают из других приложений Office 365 — таких, как почта Outlook или Word. Workplace Analytics задействует наработки VoloMetrix.

Отмечено, что ранее Microsoft протестировала программу среди крупных клиентов — Johnson & Johnson, PayPal, Freddie Mac и CBRE. По итогам анализа данных, CBRE, предлагающая услуги на рынке коммерческой недвижимости, смогла уменьшить время, необходимое 1200 сотрудникам для приезда на совещания, что позволило сэкономить около 100 часов в неделю.
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