Telegram восстановили в App Store после исчезновения

Мессенджер Telegram вновь доступен для скачивания в App Store. Ранее приложение исчезло из магазина Apple в ряде стран, включая Кыргызстан.

Причины временного удаления официально не назывались. Представители Telegram и Apple ситуацию публично не комментировали.

Фото 24.kg. Telegram появился в App Store

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Напомним, на прошлой неделе в России в отношении основателя мессенджера Павла Дурова возбудили уголовное дело по обвинению в содействии террористической деятельности. Сам предприниматель ранее неоднократно заявлял, что Telegram не раскрывает личную переписку пользователей и стремится сохранять независимость от давления со стороны властей различных стран.