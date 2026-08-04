10:37
USD 87.45
EUR 101.76
RUB 1.19
Техноблог

Telegram восстановили в App Store после исчезновения

Мессенджер Telegram вновь доступен для скачивания в App Store. Ранее приложение исчезло из магазина Apple в ряде стран, включая Кыргызстан.

Причины временного удаления официально не назывались. Представители Telegram и Apple ситуацию публично не комментировали.

24.kg
Фото 24.kg. Telegram появился в App Store

Читайте по теме
Telegram исчез из App Store в нескольких странах, включая Кыргызстан

Напомним, на прошлой неделе в России в отношении основателя мессенджера Павла Дурова возбудили уголовное дело по обвинению в содействии террористической деятельности. Сам предприниматель ранее неоднократно заявлял, что Telegram не раскрывает личную переписку пользователей и стремится сохранять независимость от давления со стороны властей различных стран.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/383997/
просмотров: 289
Версия для печати
Материалы по теме
Telegram исчез из App Store в нескольких странах, включая Кыргызстан
Павел Дуров ответил мемом на внесение в перечень террористов и экстремистов
Telegram грозит огромный штраф в Австралии за отказ удалить контент террористов
Павлу Дурову предъявили обвинение в содействии терроризму в России
В Кыргызстане запустили международный платежный сервис Apple Pay
Apple выплатит 250 миллионов долларов владельцам iPhone из-за функций ИИ
Павел Дуров решил переименовать токен блокчейна Toncoin в GRAM
Плохая шутка. Павел Дуров скучает по «иранским фейерверкам» в Дубае
Популярные новости
Xiaomi выпустила свой первый гибридный внедорожник Xiaomi выпустила свой первый гибридный внедорожник
Кибератаки от&nbsp;ИИ: модели Anthropic случайно взломали реальные серверы Кибератаки от ИИ: модели Anthropic случайно взломали реальные серверы
Роботов-гуманоидов начали использовать для уборки квартир в&nbsp;США Роботов-гуманоидов начали использовать для уборки квартир в США
Telegram исчез из&nbsp;App Store в&nbsp;нескольких странах, включая Кыргызстан Telegram исчез из App Store в нескольких странах, включая Кыргызстан
Бизнес
В&nbsp;Бишкеке впервые прошел семейный фестиваль AI-BALDAR В Бишкеке впервые прошел семейный фестиваль AI-BALDAR
Готовьтесь к&nbsp;школе с&nbsp;выгодой: получайте 5&nbsp;процентов кешбэка по&nbsp;картам BAKAI Готовьтесь к школе с выгодой: получайте 5 процентов кешбэка по картам BAKAI
Премиальная карта Mastercard World Elite от&nbsp;&laquo;Элдик Банка&raquo; Премиальная карта Mastercard World Elite от «Элдик Банка»
ABank представляет лимитированную Visa Gold к&nbsp;VI&nbsp;Всемирным играм кочевников ABank представляет лимитированную Visa Gold к VI Всемирным играм кочевников
4 августа, вторник
10:22
Зеленский освободил от должности посла Украины в Кыргызстане Зеленский освободил от должности посла Украины в Кыргыз...
10:21
В Кыргызстане запретили кремировать тела умерших
10:17
В Каракольском лесхозе незаконно вырубили 42 тянь-шаньские ели
10:00
Дипломатия без слов: три первые леди на Иссык-Куле
09:55
Справлял нужду на улице. В Бишкеке задержали иностранного гражданина