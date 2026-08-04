Telegram исчез из App Store в нескольких странах, включая Кыргызстан

Мессенджер Telegram перестал отображаться в поиске App Store в ряде стран, пишут российские СМИ. Проблема наблюдается и в Кыргызстане. При переходе по официальной ссылке пользователи видят сообщение об ошибке. При этом в Google Play для устройств на Android приложение доступно.

Фото 24.kg. Ошибка при переходе по прямой ссылке для скачивания мессенджера

Читайте по теме Павла Дурова внесли в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга

Официальных комментариев от Apple или Telegram о причинах исчезновения сервиса пока не поступало.

Напомним, на прошлой неделе ФСБ России сообщила о возбуждении в отношении основателя Telegram Павла Дурова уголовного дела по обвинению в содействии террористической деятельности. Российские власти также заявили о намерении объявить предпринимателя в международный розыск.

Росфинмониторинг внес Дурова в перечень лиц, причастных к экстремистской и террористической деятельности. Бизнесмен отверг обвинения, а официальный аккаунт Telegram опубликовал изображение с его реакцией на решение российских властей.