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Техноблог

Telegram исчез из App Store в нескольких странах, включая Кыргызстан

Мессенджер Telegram перестал отображаться в поиске App Store в ряде стран, пишут российские СМИ. Проблема наблюдается и в Кыргызстане. При переходе по официальной ссылке пользователи видят сообщение об ошибке. При этом в Google Play для устройств на Android приложение доступно. 

24.kg
Фото 24.kg. Ошибка при переходе по прямой ссылке для скачивания мессенджера
Официальных комментариев от Apple или Telegram о причинах исчезновения сервиса пока не поступало.

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Павла Дурова внесли в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга

Напомним, на прошлой неделе ФСБ России сообщила о возбуждении в отношении основателя Telegram Павла Дурова уголовного дела по обвинению в содействии террористической деятельности. Российские власти также заявили о намерении объявить предпринимателя в международный розыск.

Росфинмониторинг внес Дурова в перечень лиц, причастных к экстремистской и террористической деятельности. Бизнесмен отверг обвинения, а официальный аккаунт Telegram опубликовал изображение с его реакцией на решение российских властей. 
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/383992/
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