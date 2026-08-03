Роботов-гуманоидов начали использовать для уборки квартир в США. Необычный сервис запустили в Сан-Франциско, пишет издание Life.ru.

Фото © X / Alexander Koch. Роботов-гуманоидов начали использовать для уборки квартир в США

Как отмечается, за 30 долларов в час (чуть больше около 2 тысяч 600 сомов) домой к клиенту приезжает человекоподобный уборщик Tau Robotics, который умеет пылесосить, протирать пыль и выносить мусор.

Однако у «продвинутого» стартапа есть важный нюанс: роботом управляет человек из офиса при помощи искусственного интеллекта, сам гуманоид с задачами пока справиться не готов.

Фото © X / Alexander Koch. Роботов-гуманоидов начали использовать для уборки квартир в США

Директор компании Алекс Кох заявил, что сервис нацелен на расширение рынка домашнего клининга и создан для тех, кто раньше не прибегал к помощи домработниц. Но большинство экспертов пока относятся к проекту скептически — несмотря на сильный прогресс, бытовые задачи остаются для роботов довольно сложными.