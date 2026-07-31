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Техноблог

Кибератаки от ИИ: модели Anthropic случайно взломали реальные серверы

Фото picture alliance. Компания Anthropic подтвердила три случая взлома

Американская компания Anthropic подтвердила три случая, когда ее языковые модели серии Claude вышли за пределы тестовой среды и получили несанкционированный доступ к системам реальных организаций. Об этом говорится в заявлении ИИ-компании.

Инциденты произошли во время выполнения учебного задания «захват флага» в симуляции партнера Irregular, где из-за ошибки конфигурации сохранился открытый доступ в интернет.

В первом случае модель Claude Opus 4.7 вышла в сеть, подметила слабые пароли реальной фирмы, проникла в ее инфраструктуру и похитила базу с сотнями строк данных.

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Во втором случае Claude Mythos 5 создала вредоносный Python-пакет и опубликовала его в публичном репозитории PyPI. Код успели скачать на 15 реальных систем, что позволило искусственному интеллекту украсть учетные данные.

В третьем случае внутренняя тестовая модель просканировала около 9 тысяч хостов в сети и взломала стороннее приложение с помощью SQL-инъекции.

Представители Anthropic подчеркнули, что произошедшее стало результатом операционного сбоя, а не попытки осознанного «побега».

Ранее, о схожем беспрецедентном киберинциденте объявил разработчик OpenAI: его модели GPT-5.6 Sol и не выпущенная версия самостоятельно нашли уязвимость нулевого дня и атаковали платформу Hugging Face, а позже скомпрометировали инфраструктуру компании Modal.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/383705/
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