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Техноблог

Telegram грозит огромный штраф в Австралии за отказ удалить контент террористов

Судебное разбирательство против Telegram начали в Австралии из-за неудаления платформой контента террористического характера. Об этом сообщил австралийский регулятор в области безопасности в интернете eSafety.

«Австралия подала в федеральный суд на Telegram в связи с тем, что он, предположительно, не удалил террористические материалы со своей платформы, включая видео «Исламского государства», и видео с обезглавливанием», — говорится в публикации на сайте регулятора.

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Отмечается, что по итогам длившегося год расследования eSafety выявило: мессенджер не удалял материалы террористического характера даже после того, как получал уведомление от австралийских пользователей. Например, некоторый подобный контент оставался доступным еще около трех недель.

Как следует из публикации, Telegram могут грозить штрафы до 54,6 миллиона австралийских долларов (около 38 миллионов долларов).
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/383546/
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