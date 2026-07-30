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Техноблог

Сыграть в кок бору теперь можно онлайн: в Кыргызстане разработали игру

В Кыргызстане создали онлайн-игру, посвященную национальной игре кок бору.

Разработчики перенесли основные элементы соревнования в цифровой формат. Игрокам нужно управлять всадником, поднимать улак и забрасывать его в тайказан соперника.

По правилам игры, чтобы завладеть улаком, игрок должен подъехать к нему и нажать специальную кнопку. Если несколько всадников одновременно пытаются забрать тушу, запускается математическая дуэль — улак получает тот, кто первым даст правильный ответ.

Очко засчитывается только после того, как улак заброшен в тайказан. При этом столкновения между игроками могут выбить улак из рук, а лошадь имеет ограниченный запас выносливости, который восстанавливается постепенно.

Игра также учитывает командную механику кок бору и требует от игроков выбирать тактику — атаковать, уходить от столкновений или искать свободные зоны на поле.

Играть в нее можно прямо на сайте bilimai.kg, устанавливать отдельное приложение не требуется.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/383501/
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