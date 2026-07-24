Google меняет правила хранения резервных копий: что должен знать пользователь

Пользователям Android устройств начали поступать уведомления от Google о предстоящем изменении правил хранения резервных копий. Как сообщает издание Android Authority, через полтора месяца резервные данные смартфонов будут учитываться в общем объеме облачного хранилища Google Диска.

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Сейчас резервные копии, включающие SMS, историю звонков, настройки устройства и другие системные данные, не влияют на лимит бесплатного облачного пространства. После вступления новых правил в силу они будут занимать место на Google Диске наравне с фотографиями, видео и другими файлами.

Это означает, что пользователи быстрее смогут исчерпать доступный объем хранилища, особенно если уже активно используют облако для хранения личных данных.

Если после обновления свободного пространства на Google Диске не останется, Android перестанет автоматически создавать резервные копии устройства.

Чтобы восстановить работу резервного копирования, пользователям придется удалить ненужные файлы из Google Диска, освободить место за счет очистки почты Gmail или Google Фото или оформить платную подписку с увеличенным объемом облачного хранилища.

Одновременно Google расширила возможности управления резервными копиями. На устройствах с Android 9 и более новыми версиями пользователи смогут самостоятельно выбирать, какие приложения и данные сохранять в облаке, а какие исключить из резервного копирования.

Такой подход поможет сократить объем занимаемого пространства и сохранить только действительно важную информацию.

Нововведение призвано сделать использование облачного хранилища более прозрачным, однако владельцам смартфонов стоит заранее проверить, сколько свободного места осталось на Google Диске. Если хранилище уже почти заполнено, после вступления изменений в силу автоматическое резервное копирование может отключиться без дополнительного увеличения объема или очистки облака.