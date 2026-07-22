19:08
USD 87.45
EUR 101.76
RUB 1.19
Техноблог

Новый сервис. Apple хочет давать в аренду свои гаджеты

Apple намеревается запустить новый сервис Apple Upgrade, который позволит пользователям получать iPhone и другие устройства компании по долгосрочной платной подписке. Об этом сообщает AppleInsider со ссылкой на Bloomberg.

СМИ
Фото СМИ. Сервис Apple Upgrade позволит получать новые iPhone по долгосрочной платной подписке
По данным источников, запуск программы ожидается 28 июля. Она будет работать при поддержке кредитной компании Klarna и первоначально станет доступна в США как в розничных магазинах Apple, так и при онлайн-покупках.

Сервис позволит оформить подписку не только на iPhone, но и на отдельные модели Mac, iPad и Apple Watch. Для iPhone и Apple Watch срок программы составит 24 месяца, а для Mac и iPad — 36 месяцев.

Пользователи будут ежемесячно оплачивать стоимость устройства, при этом смогут досрочно погасить платежи, перейти на новую модель до окончания срока действия программы или по завершении договора оставить устройство себе либо вернуть его.

Отмечается, что некоторые действия в рамках программы могут сопровождаться дополнительными комиссиями. Для участия также потребуется пройти проверку кредитоспособности, которую будет проводить Klarn.

По информации издания, в программу не войдут Apple Watch SE, базовая версия iPad, iPhone 16 и MacBook Neo. Кроме того, Apple Upgrade не будет доступен для корпоративных и образовательных клиентов.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/382515/
просмотров: 1512
Версия для печати
Материалы по теме
Google меняет правила хранения резервных копий: что должен знать пользователь
Nokia выпустила кнопочный телефон-пауэрбанк
Динара Руслан: почему компании снова нанимают уволенных из-за ИИ-специалистов
Обновление Windows 11. Microsoft удалила рекламный контент из результата поиска
Apple запускает производство юбилейного iPhone 20
Не проработал и года. OpenAI объявила о закрытии браузера ChatGPT Atlas
Без вашего уведомления. Нейросеть от Meta научилась копировать лица из Instagram
Apple подала в суд на OpenAI, обвинив компанию в краже коммерческих секретов
Первые плавучие дата-центры намерена запустить компания Samsung в 2028 году
Все повышают цены и Google тоже. Стоимость смартфонов серии Pixel 11 вырастет
Популярные новости
После ЧМ-2026. Стоимость двух футболистов достигла рекорда на&nbsp;трансферном рынке После ЧМ-2026. Стоимость двух футболистов достигла рекорда на трансферном рынке
Nokia выпустила кнопочный телефон-пауэрбанк Nokia выпустила кнопочный телефон-пауэрбанк
Динара Руслан: почему компании снова нанимают уволенных из-за ИИ-специалистов Динара Руслан: почему компании снова нанимают уволенных из-за ИИ-специалистов
ChatGPT вышел из-под контроля и&nbsp;напал на&nbsp;крупнейший в&nbsp;мире хаб ИИ-моделей ChatGPT вышел из-под контроля и напал на крупнейший в мире хаб ИИ-моделей
Бизнес
Госбанк развития профинансирует строительство малой ГЭС &laquo;Конур-Огуз&raquo; Госбанк развития профинансирует строительство малой ГЭС «Конур-Огуз»
Central Asia Capital перечислил налогов на&nbsp;полмиллиарда сомов Central Asia Capital перечислил налогов на полмиллиарда сомов
MBANK будет работать! Техническое обновление c&nbsp;31&nbsp;июля по&nbsp;3&nbsp;августа MBANK будет работать! Техническое обновление c 31 июля по 3 августа
Евразийский центр русского языка обучает детей с&nbsp;помощью современных технологий Евразийский центр русского языка обучает детей с помощью современных технологий
25 июля, суббота
18:24
Фискальные особенности. Испания заплатит США $15 миллионов за победу на ЧМ-2026 Фискальные особенности. Испания заплатит США $15 миллио...
17:57
Могут уничтожить: ЮНЕСКО внесла в список шесть памятников Ближнего Востока
17:18
Кыргызстан закупает в 16,2 раза больше алкогольных напитков, чем продает
16:43
Мяч Диего Марадоны сдулся, но он подорожал до 10 миллионов долларов
16:27
Лишен прав, но продолжал ездить. Кыргызстанца оштрафовали на 70 тысяч сомов