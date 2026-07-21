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Техноблог

ИИН, адреса и телефоны: данные 16 миллионов казахстанцев могли продать в Darknet

Данные 16 миллионов казахстанцев могли продавать в черном сегменте интернета — Darknet. Об этом сообщило Tengrinews.kz со ссылкой на вице-министра искусственного интеллекта и цифрового развития Досжана Мусалиева.

По его словам, масштабная база на 16 миллионов граждан могла собираться и сливаться годами. А коллекторы, как один из вариантов, могли купить ее в Darknet.

«Я хочу предположить, что эти 16 миллионов записей аккумулировались годами, возможно даже десятилетиями. Скорее всего, существует единая база, которая продается в Darknet, и они могли получить информацию оттуда. Но это только предположение», — пояснил Мусалиев.

Отмечается, что в июне 2026 года в области Жетысу изъяли базу с персональными данными почти 16 миллионов казахстанцев. По данным следствия, сотрудники коллекторского агентства незаконно использовали сведения о миллионах граждан. У них был доступ к ИИН, телефонам и адресам.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/382485/
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