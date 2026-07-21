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Техноблог

В школе американского штата Нью-Йорк появится первый учитель-робот

Первый робот-гуманоид появится в школьном округе Саламанка на землях племени сенека уже в этом учебном году. Он будет помогать старшеклассникам, сообщает газета New York Post.

RealbotixCorp
Фото RealbotixCorp . В школе американского штата Нью-Йорк появится первый учитель-робот

«Сельский школьный округ на севере штата Нью-Йорк станет одним из первых в стране, где в учебных классах появится робот-гуманоид. Городской центральный школьный округ Саламанка, расположенный на территории резервации племени сенека, объявил, что в сентябре внедрит в старшие классы робота Салли на базе искусственного интеллекта», — говорится в сообщении.

Робот от компании Realbotix стоимостью 60 тысяч долларов будет сидеть за столом в старших классах школы Саламанка, помогая ученикам 11-х и 12-х уровней в освоении искусственного интеллекта, программирования и робототехники. Известно, что робот не ходит, но обладает реалистичной внешностью с силиконовой кожей, длинными каштановыми волосами и может имитировать мимику.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/382374/
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