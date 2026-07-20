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Техноблог

Mercedes впервые оснастит одну из своих гибридных моделей китайским двигателем

Автоконцерн Mercedes начинает устанавливать китайские двигатели в свои гибридные автомобили. Отмечается, что устанавливать будут двигатели Geely в серийные модели.

Как сообщает TodayPress TV, в модели CLA Hybrid нового поколения будет использоваться 1,5-литровый бензиновый двигатель, разработанный компанией Geely.

из интернета
Фото из интернета. Mercedes впервые оснастит одну из своих гибридных моделей китайским двигателем
Модель поступит в продажу в версии мягкого гибрида мощностью 136 лошадиных сил, а также в версиях подзаряжаемого гибрида (plug-in) мощностью 190 и 221 лошадиная сила.

Этот шаг расценивается как следующий этап долгосрочного сотрудничества между Mercedes-Benz и Geely.

В новом CLA 220 Hybrid образца 2026 года установлен 1,5-литровый турбированный бензиновый мотор, разработанный Geely — стратегическим партнером немецкого концерна. Фактически это первый случай, когда Mercedes-Benz в сегменте премиум-класса применяет силовой агрегат, созданный китайской компанией.

Совершенно новый гибридный CLA будет продаваться с китайским двигателем объемом 1,5 литра. 
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/382178/
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