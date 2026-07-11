19:07
USD 87.45
EUR 101.76
RUB 1.19
Техноблог

Без вашего уведомления. Нейросеть от Meta научилась копировать лица из Instagram

Корпорация Meta добавила в Instagram новую функцию, благодаря которой пользователи могут создать собственные цифровые копии с возможностями искусственного интеллекта.

Нейросеть может общаться от имени блогеров с подписчиками в личных чатах или в комментариях к постам. Создать собственную цифровую копию можно с помощью инструмента AI Studio — функция работает через веб-интерфейс или сразу в приложении после начала переписки с ИИ. Можно настроить ИИ при помощи дополнительного обучения на контенте в Instagram.

Есть возможность создания автоответов, можно указать пользователей, с которыми разрешено взаимодействовать. 

Meta также разрешает создавать абсолютно новых ИИ-персонажей, которыми потом можно будет поделиться в магазине OpenAI. ИИ-профили будут маркироваться.

Если у пользователя открытый профиль, другой человек может упомянуть его аккаунт в запросе к Meta AI, и система сгенерирует изображение с использованием его внешности.

Разработчик заверяет, что система автоматически исключает из базы приватные профили и аккаунты пользователей младше 18 лет. Однако корпорация не уточнила, защищены ли дети, чьи фотографии родители выкладывают в своих открытых аккаунтах.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/381386/
просмотров: 2956
Версия для печати
Материалы по теме
Google меняет правила хранения резервных копий: что должен знать пользователь
Nokia выпустила кнопочный телефон-пауэрбанк
Динара Руслан: почему компании снова нанимают уволенных из-за ИИ-специалистов
Новый сервис. Apple хочет давать в аренду свои гаджеты
Обновление Windows 11. Microsoft удалила рекламный контент из результата поиска
Apple запускает производство юбилейного iPhone 20
Не проработал и года. OpenAI объявила о закрытии браузера ChatGPT Atlas
Apple подала в суд на OpenAI, обвинив компанию в краже коммерческих секретов
Первые плавучие дата-центры намерена запустить компания Samsung в 2028 году
Все повышают цены и Google тоже. Стоимость смартфонов серии Pixel 11 вырастет
Популярные новости
После ЧМ-2026. Стоимость двух футболистов достигла рекорда на&nbsp;трансферном рынке После ЧМ-2026. Стоимость двух футболистов достигла рекорда на трансферном рынке
Nokia выпустила кнопочный телефон-пауэрбанк Nokia выпустила кнопочный телефон-пауэрбанк
Динара Руслан: почему компании снова нанимают уволенных из-за ИИ-специалистов Динара Руслан: почему компании снова нанимают уволенных из-за ИИ-специалистов
ChatGPT вышел из-под контроля и&nbsp;напал на&nbsp;крупнейший в&nbsp;мире хаб ИИ-моделей ChatGPT вышел из-под контроля и напал на крупнейший в мире хаб ИИ-моделей
Бизнес
Госбанк развития профинансирует строительство малой ГЭС &laquo;Конур-Огуз&raquo; Госбанк развития профинансирует строительство малой ГЭС «Конур-Огуз»
Central Asia Capital перечислил налогов на&nbsp;полмиллиарда сомов Central Asia Capital перечислил налогов на полмиллиарда сомов
MBANK будет работать! Техническое обновление c&nbsp;31&nbsp;июля по&nbsp;3&nbsp;августа MBANK будет работать! Техническое обновление c 31 июля по 3 августа
Евразийский центр русского языка обучает детей с&nbsp;помощью современных технологий Евразийский центр русского языка обучает детей с помощью современных технологий
25 июля, суббота
18:24
Фискальные особенности. Испания заплатит США $15 миллионов за победу на ЧМ-2026 Фискальные особенности. Испания заплатит США $15 миллио...
17:57
Могут уничтожить: ЮНЕСКО внесла в список шесть памятников Ближнего Востока
17:18
Кыргызстан закупает в 16,2 раза больше алкогольных напитков, чем продает
16:43
Мяч Диего Марадоны сдулся, но он подорожал до 10 миллионов долларов
16:27
Лишен прав, но продолжал ездить. Кыргызстанца оштрафовали на 70 тысяч сомов