В России предлагают вернуть уличные таксофонные будки: инициатива Госдумы

В Государственной думе предложили возродить в городах России таксофонные будки из-за ограничений связи.

Депутат Игорь Антропенко на фоне проблем со связью и интернетом, которые во многих городах РФ появились из-за решений местных и федеральных властей, предложил возродить таксофонные будки, модернизировав их так, чтобы у них был доступ в интернет.

Фото из архива. Такие таксофонные будки в СССР были установлены повсеместно

«Остро назрела тема возрождения таксофонов, но уже с выходом в интернет. Это позволит гражданам оставаться на связи даже в период отключений и обеспечит должный уровень безопасности», — сказал он.

По его словам, жители приграничных регионов России живут в условиях ограничений связи уже давно, но в Москве подобные ограничения воспринимаются «сложнее, поскольку многие административные центры находятся именно здесь».

СМИ пишут, что в центре Москвы уже неделю есть проблемы со связью и мобильным интернетом, 12 марта стало известно, что мобильный интернет и wi-fi не работают и в Госдуме. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснял это соображениями безопасности.