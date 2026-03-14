В России предлагают вернуть уличные таксофонные будки: инициатива Госдумы

В Государственной думе предложили возродить в городах России таксофонные будки из-за ограничений связи.

Депутат Игорь Антропенко на фоне проблем со связью и интернетом, которые во многих городах РФ появились из-за решений местных и федеральных властей, предложил возродить таксофонные будки, модернизировав их так, чтобы у них был доступ в интернет.  

Фото из архива. Такие таксофонные будки в СССР были установлены повсеместно

«Остро назрела тема возрождения таксофонов, но уже с выходом в интернет. Это позволит гражданам оставаться на связи даже в период отключений и обеспечит должный уровень безопасности», — сказал он.

По его словам, жители приграничных регионов России живут в условиях ограничений связи уже давно, но в Москве подобные ограничения воспринимаются «сложнее, поскольку многие административные центры находятся именно здесь».

СМИ пишут, что в центре Москвы уже неделю есть проблемы со связью и мобильным интернетом, 12 марта стало известно, что мобильный интернет и wi-fi не работают и в Госдуме. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснял это соображениями безопасности.
На 120 процентов увеличились покупки россиян талисманов от сглаза с начала года
Атака на Иран. СБ ООН не принял проект резолюции РФ с призывом прекратить огонь
Колдуны и гадалки из Центральной Азии перебираются в Россию — эксперт
В российских тюрьмах отбывают наказание 1 тысяча 126 граждан Кыргызстана
О правилах езды на авто с кыргызстанскими номерами в РФ рассказали в МВД
Депутат призвал не оставлять без внимания кыргызстанцев в российских тюрьмах
Депутат: В России продают поддельные паспорта и водительские права Кыргызстана
Россия остается главным стратегическим партнером Кыргызстана — исследование
Генсек НАТО поддержал инициативу Эммануэля Макрона о диалоге с Россией
Квоты на лечение, стажировки для врачей. О чем говорили главы Минздрава КР и РФ
Бюджетный смартфон Realme C83 5G&nbsp;поступил в&nbsp;продажу Бюджетный смартфон Realme C83 5G поступил в продажу
PlayStation 6&nbsp;станет в&nbsp;три раза мощнее актуальной модели PlayStation 6 станет в три раза мощнее актуальной модели
Впервые за&nbsp;полвека: NASA отправит четырех астронавтов к&nbsp;Луне 1&nbsp;апреля Впервые за полвека: NASA отправит четырех астронавтов к Луне 1 апреля
Самую древнюю из&nbsp;когда-либо составленных карт звездного неба восстановят ученые Самую древнюю из когда-либо составленных карт звездного неба восстановят ученые
Бизнес
Почему инвесторам из&nbsp;КР стоит обратить внимание на&nbsp;внутренний рынок недвижимости Почему инвесторам из КР стоит обратить внимание на внутренний рынок недвижимости
&laquo;Жеңил&raquo;: автокредит под 4&nbsp;процента для работников гос- и&nbsp;бюджетного сектора «Жеңил»: автокредит под 4 процента для работников гос- и бюджетного сектора
Развитие 5G&nbsp;в&nbsp;Центральной Азии и&nbsp;новые возможности цифрового мира Развитие 5G в Центральной Азии и новые возможности цифрового мира
Мультивалютная карта от&nbsp;&laquo;Оптима Банка&raquo; снова в&nbsp;деле Мультивалютная карта от «Оптима Банка» снова в деле
