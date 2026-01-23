10:47
USD 87.45
EUR 102.22
RUB 1.14
Техноблог

При поддержке ученых РФ. В Бишкеке к 2027 году построят большой планетарий

В Бишкеке приступили к реализации масштабного научно-просветительского проекта — строительству современного планетария при участии ведущих российских научных институтов. Об этом  в эфире радио Sputnik Кыргызстан сообщил глава AI-проекта Airun Чингиз Арзиев.

из архива
Фото из архива. Глава AI-проекта Airun Чингиз Арзиев

По его словам, ключевую роль в создании объекта играет доктор физико-математических наук, астрофизик из Государственного астрономического института имени Штернберга МГУ Владимир Сурдин.

Особое внимание уделяется оснащению планетария. Российская академия наук предоставит передовое оборудование для цифровой проекции звездного неба, включая системы виртуальной реальности и интерактивные модули для школьников и студентов. Это позволит сделать астрономию доступной даже для жителей отдаленных регионов Кыргызстана.

По предварительным оценкам, площадь комплекса превысит 3 тысячи квадратных метров, его открытие запланировано на 2027 год.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/358942/
просмотров: 298
Версия для печати
Материалы по теме
Планетарий в Бишкеке передали в аренду по итогам аукциона. Началась реставрация
Государству возвращен участок, на котором находился планетарий
В Бишкеке при участии России планируют провести космическую выставку
Если вы не успели загадать желание в новогоднюю ночь: с 3 на 4 января звездопад
Здание Бишкекского планетария остается в частной собственности
Бишкекский планетарий. Дело вновь рассмотрит Верховный суд
Бишкекчан приглашают бесплатно посмотреть в телескоп на звезды и Луну
Бишкекский планетарий. Городской суд признал приватизацию недействительной
Обернитесь. Ученые начали реализацию проекта по поиску инопланетян на Земле
Бишкекский планетарий. Суд не удовлетворил иск о незаконности приватизации
Популярные новости
Иран планирует навсегда отказаться от&nbsp;глобального интернета&nbsp;&mdash; Filterwatch Иран планирует навсегда отказаться от глобального интернета — Filterwatch
Компания Маска первая в&nbsp;мире преодолела порог в&nbsp;1&nbsp;гигаватт вычислений для&nbsp;ИИ Компания Маска первая в мире преодолела порог в 1 гигаватт вычислений для ИИ
Lamborghini продала рекордное количество премиальных автомобилей в&nbsp;2025 году Lamborghini продала рекордное количество премиальных автомобилей в 2025 году
Samsung сделала базовые функции&nbsp;ИИ в&nbsp;своих смартфонах бесплатными Samsung сделала базовые функции ИИ в своих смартфонах бесплатными
Бизнес
Денежные переводы за&nbsp;рубеж&nbsp;&mdash; быстро и&nbsp;удобно с&nbsp;MegaPay Денежные переводы за рубеж — быстро и удобно с MegaPay
Башенные часы &laquo;Кыргызтелекома&raquo; временно остановлены для профилактических работ Башенные часы «Кыргызтелекома» временно остановлены для профилактических работ
Пока одни тратят, другие возвращают: больше выгоды с&nbsp;премиум-подпиской O!Prime Пока одни тратят, другие возвращают: больше выгоды с премиум-подпиской O!Prime
O!Business&nbsp;&mdash; прием QR-платежей для&nbsp;ИП круглосуточно и&nbsp;без комиссии O!Business — прием QR-платежей для ИП круглосуточно и без комиссии
23 января, пятница
10:43
В Оше задержан участковый милиционер, подозреваемый в «крышевании» иностранцев В Оше задержан участковый милиционер, подозреваемый в «...
10:17
При поддержке ученых РФ. В Бишкеке к 2027 году построят большой планетарий
10:14
В ДТП на трассе Бишкек—Нарын—Торугарт погибла женщина, трое пострадали
10:11
Сотрудники «Тазалыка» опровергли жалобы бишкекчан на нехватку техники
10:09
За 20 лет в Японии обучение прошли более 300 госслужащих Кыргызстана