При поддержке ученых РФ. В Бишкеке к 2027 году построят большой планетарий

В Бишкеке приступили к реализации масштабного научно-просветительского проекта — строительству современного планетария при участии ведущих российских научных институтов. Об этом в эфире радио Sputnik Кыргызстан сообщил глава AI-проекта Airun Чингиз Арзиев.

Фото из архива. Глава AI-проекта Airun Чингиз Арзиев

По его словам, ключевую роль в создании объекта играет доктор физико-математических наук, астрофизик из Государственного астрономического института имени Штернберга МГУ Владимир Сурдин.

Особое внимание уделяется оснащению планетария. Российская академия наук предоставит передовое оборудование для цифровой проекции звездного неба, включая системы виртуальной реальности и интерактивные модули для школьников и студентов. Это позволит сделать астрономию доступной даже для жителей отдаленных регионов Кыргызстана.

По предварительным оценкам, площадь комплекса превысит 3 тысячи квадратных метров, его открытие запланировано на 2027 год.