Техноблог

Покупки в PlayStation Store теперь можно оплачивать картами стран СНГ

PS Store начал принимать карты из Казахстана и ряда других стран при покупке игр в «чужих» регионах. Об этом сообщает Telegram-канал PlayStation PSprices.

Пользователи консолей PlayStation сообщили, что цифровой магазин PS Store начал принимать банковские карты из Казахстана, Армении, Грузии, Беларуси и ряда других стран, где официально отсутствует собственный магазин. Это позволяет оформлять подписку PS Plus или приобретать игры в других регионах — например, в индийском или турецком.

При этом российский PS Store по-прежнему недоступен для оплаты, даже с карт иностранных банков — страница магазина с 2022 года сообщает: «Операции в PlayStation Store приостановлены».

Компания Sony пока не комментировала изменение в работе платежной системы. Не исключено, что речь идет о техническом сбое, который сохраняется уже около 10 дней. Эксперты предупреждают, что оформление покупок в обход региональных ограничений может быть сопряжено с рисками, включая возможные блокировки аккаунтов.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/351093/
