Новые функции в «Тундук»: стали доступны электронные очереди в «Унаа» и Кадастр

В систему электронной очереди, интегрированную с приложением «Тундук», добавили новые возможности, направленные на сокращение времени ожидания. Об этом сообщило ГУ «Кызмат».

Расширение бронирования. Онлайн-бронирование очереди теперь доступно не только для Центров обслуживания населения (ЦОН), но и для Государственного центра регистрации транспортных средств и водительского состава (ГЦ РТСВС, бывшее — «Унаа») и Кадастра.

Мониторинг загруженности. На экранах в центрах обслуживания и в мобильном приложении отображается число посетителей в режиме реального времени. Это помогает гражданам выбрать наименее загруженный филиал.

Прозрачность талонов. Добавлено отображение количества забронированных талонов, что обеспечивает прозрачность и удобство при планировании визита.













«Цель внедрения новых функций — сделать получение госуслуг максимально простым, прозрачным и удобным для граждан», — отметили в ГУ «Кызмат».