Игра кыргызстанских разработчиков вошла в топ-3 Steam

Игра Steel Ark, созданная разработчиками из Кыргызстана, вошла в топ-3 Steam, доказав, что игровая индустрия страны находится на высоком уровне, сообщили авторы проекта.

Steel Ark — это экшен-игра от первого лица в открытом мире с элементами выживания, крафта и автоматизации. Игроку нужно превратить заброшенный локомотив в мобильный дом, исследовать опасный мир, добывать ресурсы, создавать системы производства и бороться за выживание. Играть можно как самому, так и с привлечением еще трех игроков.

Steel Ark это также первый крупный международный игровой проект, доступный на кыргызском языке.

Создатели проекта призывают геймеров поддержать кыргызстанскую студию: скачать демо-версию на Steam, оставить положительный отзыв и рассказать о проекте друзьям.

4Tale Production — независимая игровая студия из Кыргызстана, специализирующаяся на разработке игр для международных платформ. Команда является резидентом Парка высоких технологий КР.