Техноблог

У WhatsApp на iPhone теперь новый дизайн в стиле iOS 26

Разработчики WhatsApp приступили к ограниченному тестированию нового дизайна мессенджера для пользователей iPhone. Об этом сообщает портал WABetaInfo.

Изменения появились у некоторых пользователей приложения под номером 25.28.75. При этом сама компания Meta официально пока не анонсировала редизайн.

WABetaInfo
Фото WABetaInfo

Ключевым элементом обновления стала нижняя панель навигации, выполненная в стиле Liquid Glass. Она получила полупрозрачный эффект, гармонирующий с современными визуальными решениями iOS.

Обновленный интерфейс активируется на стороне сервера, поэтому не все пользователи с актуальной версией приложения получили доступ к новому оформлению. Это указывает на поэтапное тестирование и выборочный запуск функции.

Ожидается, что редизайн будет постепенно распространен на более широкую аудиторию в одном из ближайших обновлений. Точные сроки общего релиза пока не раскрываются.

Редизайн в стиле iOS 26 также ожидается и для мессенджера Telegram — в сети уже доступна бета-версия мессенджера с новым интерфейсом.
