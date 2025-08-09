Функция карт с доступом к местоположению пользователей появилась в Instagram. Об этом сообщается на сайте компании Meta.

Уточняется, что в социальной сети появились новые функции, в том числе раздел карт. Новая опция позволяет делиться своим местоположением.

Некоторые выразили обеспокоенность тем, что Instagram теперь всегда будет отслеживать перемещение пользователей. В компании заверяют, что функция отключена по умолчанию — желающие могут включить ее и настроить, кто сможет видеть геолокацию.

При подключении функции местоположение будет обновляться только при открытии приложения. Пользователи смогут отказаться от предоставления данных в определенных местах или выбранным ими людям.

Вкладка «Карта» пока доступна только пользователям в США.