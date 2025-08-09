21:45
USD 87.45
EUR 101.77
RUB 1.10
Техноблог

Функция карт с доступом к местоположению пользователей появилась в Instagram

Функция карт с доступом к местоположению пользователей появилась в Instagram. Об этом сообщается на сайте компании Meta.

Уточняется, что в социальной сети появились новые функции, в том числе раздел карт. Новая опция позволяет делиться своим местоположением.

Некоторые выразили обеспокоенность тем, что Instagram теперь всегда будет отслеживать перемещение пользователей. В компании заверяют, что функция отключена по умолчанию — желающие могут включить ее и настроить, кто сможет видеть геолокацию.

При подключении функции местоположение будет обновляться только при открытии приложения. Пользователи смогут отказаться от предоставления данных в определенных местах или выбранным ими людям.

Вкладка «Карта» пока доступна только пользователям в США.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/338960/
просмотров: 86
Версия для печати
Материалы по теме
OpenAI представила новую модель искусственного интеллекта GPT-5
В США компьютерные чипы хотят оснастить системами отслеживания местоположения
Топ-10 среднебюджетных смартфонов под управлением Android назвали эксперты
PlayStation 5 получит режим энергосбережения для снижения углеродного следа
Китай протестировал 6G-интернет со скоростью 280 гигабит в секунду
Samsung тестирует новую операционную систему One UI 8 для 26 моделей смартфонов
В Mercedes-Benz создали самый мощный в мире электродвигатель
Apple отменила разработку первого складного планшета
Самый богатый человек Индии хочет превратить каждый телевизор в компьютер
В начале 2026 года Apple выпустит iPhone 17e и еще шесть новинок
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане впервые создана государственная облачная платформа G-Cloud В Кыргызстане впервые создана государственная облачная платформа G-Cloud
Почти 4&nbsp;тысячи километров оптоволоконной сети для интернета проложили в&nbsp;КР Почти 4 тысячи километров оптоволоконной сети для интернета проложили в КР
Вертикальный взлет. В&nbsp;Китае запустили электросамолеты для перевозки грузов Вертикальный взлет. В Китае запустили электросамолеты для перевозки грузов
Топ-10 среднебюджетных смартфонов под управлением Android назвали эксперты Топ-10 среднебюджетных смартфонов под управлением Android назвали эксперты
Бизнес
Собери свое летнее комбо с&nbsp;О! Собери свое летнее комбо с О!
Платите банку за&nbsp;каждый входящий QR? В&nbsp;&laquo;Компаньон Бизнес&raquo;&nbsp;&mdash; 0&nbsp;процентов комиссии Платите банку за каждый входящий QR? В «Компаньон Бизнес» — 0 процентов комиссии
Лето без границ с&nbsp;роумингом от&nbsp;Beeline Лето без границ с роумингом от Beeline
Подключайте выгодный интернет от&nbsp;О! для путешествий&nbsp;&mdash; от&nbsp;90&nbsp;сомов Подключайте выгодный интернет от О! для путешествий — от 90 сомов
9 августа, суббота
21:34
Функция карт с доступом к местоположению пользователей появилась в Instagram Функция карт с доступом к местоположению пользователей...
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 10 августа: днем будет жарко
20:21
Две тысячи граждан могут остаться на улице. Обсужден снос домов в Васильевке
19:38
Мэрия Бишкека провела рейд на барахолке по улице Юнусалиева
19:02
ОТГ поддержала подписание мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией