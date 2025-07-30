Власти США запретили затемнять солнце ученым

Власти США официально запретили попытки затемнения солнечного света в рамках геоинженерных экспериментов: в Калифорнии был остановлен пилотный проект по облачному осветлению, который проводился без предварительного разрешения местных властей, сообщает Politico со ссылкой на внутренние документы.
Эксперимент стартовал в апреле 2024 года в городе Аламеда — на палубе списанного авианосца USS Hornet, ныне превращенного в музей. Исследователи из Университета Вашингтона в сотрудничестве с некоммерческой организацией SilverLining распыляли частицы морской соли, чтобы сделать облака более отражающими и снизить поступление солнечных лучей на поверхность Земли.
Проект был прерван уже через 20 минут после запуска: городские власти Аламеды заявили, что работа нарушает условия аренды корабля и осуществлялась без уведомления — хотя исследователи ранее утверждали, что разрешения не требуются.
Эксперты геоинженерии отреагировали резко. Технологии вроде повышения отражательной способности облаков вызывают споры: с одной стороны, они рассматриваются как возможное средство против глобального потепления, с другой — критики предупреждают об угрозе непредсказуемых климатических последствий и недостатке прозрачности в таких исследованиях.
Между тем некоторые законодательные органы США уже пошли дальше. В штате Флорида недавно был принят закон, запрещающий распыление химических веществ с целью повлиять на климат или интенсивность солнечного света.
Тем временем в мае 2025 года британское Агентство ARIA объявило о начале собственных геоинженерных исследований, включая распыление отражающих частиц в стратосфере, осветление облаков морской водой и укрепление морского льда. По данным ARIA, времени для оценки этих методов остается все меньше, поскольку климатические изменения быстро приближаются к точке невозврата.