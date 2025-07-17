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Техноблог

Apple отменила разработку первого складного планшета

Корпорация Apple на время отменила разработку первого складного планшета. Об этом сообщает издание Digitimes.

По его данным, первый складной iPad фигурировал в отчетах инсайдеров как планшет с гибким дисплеем или гибридный ноутбук. Из свежего отчета стало известно, что в Apple решили отложить активную фазу разработки устройства.

Специалисты связали это со сложностями на производстве, высокой стоимостью компонентов и неочевидного спроса на девайс. Однако фирма может вернуться к идее создания складного iPad позже. При этом в Apple настроены завершить разработку складного смартфона и начали работать над ранним прототипом гаджета.

В ближайшие месяцы инженеры компании должны представить раннюю версию iPhone с гибким экраном. Если разработка пойдет по плану, то американская корпорация анонсирует аппарат осенью 2026 года вместе со смартфонами серии iPhone 18. При этом неизвестно, когда девайс выйдет на рынок.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/336452/
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