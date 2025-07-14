20:25
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Техноблог

Захоронения возрастом около 2000 лет нашли в Баткенской области

Фото Баткенского государственного университета

В селе Кызыл-Кошун-1 Баткенского района одноименной области Кыргызстана обнаружили захоронения с человеческими останки возрастом около двух тысяч лет. Об этом сообщила пресс-служба Баткенского государственного университета.

Раскопки проводятся в рамках сотрудничества между Институтом истории, археологии и этнологии Национальной академии наук КР и Баткенским государственным университетом. Начали археологические работы в 2023 году. Следует отметить, что до этого они проводились на территории Баткенского района последний раз в 1954–1960 годах.

Раскопки проходят в открытом формате. Все желающие могут познакомиться с процессом археологических исследований и увидеть древние исторические артефакты.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/336174/
просмотров: 65
Версия для печати
Материалы по теме
На Иссык-Куле с помощью подводных дронов изучают затопленный город
В Кыргызстане обнаружены останки динозавров, которых нет больше нигде в мире
Древний город возрастом 3800 лет археологи нашли в Перу
Археологи обнаружили артефакты кыргызской культуры в Алтайском крае
Защита культурного наследия и освоение земель. В КР приняты поправки в закон
Археологи из Китая приехали в Кыргызстан на очередной сезон раскопок
Минюст хочет упростить процесс археологического обследования при строительстве
В Карибском море нашли десятки золотых монет с легендарного парусника «Сан-Хосе»
Гробницы возрастом более 3 тысяч лет обнаружили в Египте
Депутаты требуют упростить выдачу археологического заключения предпринимателям
Популярные новости
Электронная цифровая подпись. Для чего нужна и&nbsp;как получить Электронная цифровая подпись. Для чего нужна и как получить
Кто захватил авторынок Кыргызстана и&nbsp;что на&nbsp;самом деле влияет на&nbsp;цену машины Кто захватил авторынок Кыргызстана и что на самом деле влияет на цену машины
Зарплаты IT-специалистов в&nbsp;Кыргызстане: исследование Парка высоких технологий Зарплаты IT-специалистов в Кыргызстане: исследование Парка высоких технологий
Прокуратура Франции возбудила уголовное дело против соцсети Илона Маска Прокуратура Франции возбудила уголовное дело против соцсети Илона Маска
Бизнес
Никаких границ: безлимитный трафик для геймеров и&nbsp;фанатов соцсетей от&nbsp;MEGA Никаких границ: безлимитный трафик для геймеров и фанатов соцсетей от MEGA
MBANK признан лучшим банком Кыргызстана в&nbsp;ESG по&nbsp;мнению SME Banking Club MBANK признан лучшим банком Кыргызстана в ESG по мнению SME Banking Club
Принимай оплату с&nbsp;&laquo;Оптима&raquo;&nbsp;&mdash; ноль процентов комиссий по&nbsp;картам и&nbsp;QR Принимай оплату с «Оптима» — ноль процентов комиссий по картам и QR
&laquo;Элдик Банк&raquo;&nbsp;&mdash; партнер дата-арт выставки, посвященной правам женщин «Элдик Банк» — партнер дата-арт выставки, посвященной правам женщин
14 июля, понедельник
20:20
Захоронения возрастом около 2000 лет нашли в Баткенской области Захоронения возрастом около 2000 лет нашли в Баткенской...
20:01
Избежать хаос. Утвердить порядок паломничества в Мекку намерены в Кыргызстане
19:45
Писателя Бориса Акунина заочно приговорили к 14 годам колонии строгого режима
19:40
Международный турнир по теннису J30 завершился в Чолпон-Ате. Результаты
19:26
На Иссык-Куле пройдет Кубок Кыргызстана по пляжному футболу