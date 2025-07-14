Захоронения возрастом около 2000 лет нашли в Баткенской области

В селе Кызыл-Кошун-1 Баткенского района одноименной области Кыргызстана обнаружили захоронения с человеческими останки возрастом около двух тысяч лет. Об этом сообщила пресс-служба Баткенского государственного университета.

Раскопки проводятся в рамках сотрудничества между Институтом истории, археологии и этнологии Национальной академии наук КР и Баткенским государственным университетом. Начали археологические работы в 2023 году. Следует отметить, что до этого они проводились на территории Баткенского района последний раз в 1954–1960 годах.

Раскопки проходят в открытом формате. Все желающие могут познакомиться с процессом археологических исследований и увидеть древние исторические артефакты.