Прокуратура Франции возбудила уголовное дело против соцсети Илона Маска

Прокуратура Франции возбудила уголовное дело в отношении соцсети X. Платформу американского миллиардера Илона Маска подозревают в манипулировании алгоритмами с целью иностранного вмешательства, сообщает Politico.

Уточняется, что уголовное дело возбуждено вслед за расследованием, которое началось в январе. В анонимной жалобе французского законодателя говорилось, что соцсеть X распространяет большое количество ненавистнического, расистского политического контента.

Евросоюз уже почти два года ведет отдельное расследование в отношении соцсети. Руководство платформы подозревают в нарушении закона о цифровых услугах. Подозрение в манипулировании алгоритмами к этому делу добавили после того, как Илон Маск провел эфир в X с лидером крайне правой партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель, говорится в публикации.

Основатель Telegram Павел Дуров обвинил французские власти в «крестовых походах» против свободы слова и технологического прогресса. Он считает, что такая политика Парижа в отношении соцсети Илона Маска X нанесет лишь ущерб стране. По его словам, власти Франции используют уголовные расследования вместо четких правил регулирования.

Пост был написан после публикации Politico.