Зарплаты IT-специалистов в Кыргызстане: исследование Парка высоких технологий

Парк высоких технологий Кыргызской Республики проанализировал заработные платы в сфере информационных технологий, опираясь на открытые данные на платформе Dev.kg. Об этом сообщила пресс-служба ПВТ.

По ее данным, в исследовании учли 44 уникальные позиции, охватывающие весь спектр профессий — от мобильной и backend-разработки до data science, дизайна, аналитики, QA и менеджмента.

Средняя заработная плата IT-специалиста в Кыргызстане составляет $1302 в месяц.

Это подтверждает высокий уровень конкурентоспособности отрасли и ее привлекательность как для молодых специалистов, так и для тех, кто рассматривает возможность смены профессии, отметили в ПВТ.

Также в выборке представлены данные по ряду неполных или агрегированных позиций с диапазоном зарплат от $402 до $1781.

«Мы стремимся развивать кадровый потенциал цифровой экономики Кыргызстана. Такие исследования помогают молодежи и профессионалам из других отраслей увидеть реальные перспективы в IT и сделать осознанный карьерный выбор», — отметил директор Парка высоких технологий Азис Абакиров.