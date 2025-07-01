Google представила новые ИИ-инструменты для образования

На конференции ISTE технологический гигант анонсировал масштабное обновление образовательных продуктов с интеграцией искусственного интеллекта. В пакет вошло более 30 новых функций, включая специальную версию Gemini для обучения и расширенный доступ к сервису совместного создания видео Google Vids.

Компания также представила новый образовательный инструмент на основе искусственного интеллекта под названием Learn About.

Отмечается, что современные учащиеся все чаще используют ChatGPT для выполнения заданий вместо того, чтобы обращаться за помощью к учителям. Вузы сталкиваются с проблемой: современные детекторы плагиата зачастую не могут распознать текст, созданный ИИ.

Google дает бесплатный доступ к пакету Gemini AI для всех пользователей Google Workspace for Education. Здесь есть инструменты для педагогов: генерация идей, создание планов уроков, адаптация материалов под потребности учащихся.

В ближайшие месяцы появится возможность создавать интерактивные пособия с помощью Notebook LM.

Эти обновления знаменуют новый этап интеграции ИИ в образовательный процесс, предлагая учителям мощные инструменты для работы в условиях быстро меняющейся цифровой среды, говорится в сообщении.