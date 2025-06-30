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Техноблог

В российском мессенджере Max зарегистрировался первый миллион пользователей

В российском мессенджере Max (аналог китайского WeChat) зарегистрировался первый миллион пользователей на мобильных устройствах и компьютерах. Об этом сообщила пресс-служба сервиса.

Отмечается, что за последние несколько недель в мессенджере отправлено 14 миллионов сообщений и совершено более 420 тысяч звонков. Средняя продолжительность голосового вызова в Max составила 8 минут 6 секунд.

«На мобильную операционную систему Android приходится 75 процентов зарегистрированных пользователей, на iOS — 23 процента и 2 процента — на версии для ПК. Наиболее активно в Max регистрируются пользователи из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Краснодара», — говорится в пресс-релизе.

Max — российская цифровая платформа, которая объединяет функции мессенджера и доступ к различным сервисам. Приложение появилось в марте 2025 года как часть государственной стратегии цифрового суверенитета.

Что предлагает Max:

  • личные и групповые чаты;
  • голосовые сообщения;
  • стикеры;
  • отправку файлов размером до 4 гигабайт;
  • реакции в виде эмодзи;
  • аудио- и видеозвонки;
  • встроенную нейросеть, которая позволяет генерировать изображения, расшифровывать голосовые сообщения, отвечать на вопросы, писать тексты и многое другое.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/334716/
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