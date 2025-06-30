В российском мессенджере Max зарегистрировался первый миллион пользователей

В российском мессенджере Max (аналог китайского WeChat) зарегистрировался первый миллион пользователей на мобильных устройствах и компьютерах. Об этом сообщила пресс-служба сервиса.

Отмечается, что за последние несколько недель в мессенджере отправлено 14 миллионов сообщений и совершено более 420 тысяч звонков. Средняя продолжительность голосового вызова в Max составила 8 минут 6 секунд.

«На мобильную операционную систему Android приходится 75 процентов зарегистрированных пользователей, на iOS — 23 процента и 2 процента — на версии для ПК. Наиболее активно в Max регистрируются пользователи из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Краснодара», — говорится в пресс-релизе.

Max — российская цифровая платформа, которая объединяет функции мессенджера и доступ к различным сервисам. Приложение появилось в марте 2025 года как часть государственной стратегии цифрового суверенитета.

Что предлагает Max: