В Китае выпустили Android-смартфон, который работает с Apple Watch и iPhone

Китайская корпорация Vivo анонсировала складной смартфон X Fold 5. Об этом сообщает издание Cult of Mac.

Отличительной особенностью гаджета оказалась поддержка технологий Apple.

Устройство может соединяться с часами Apple Watch, получать уведомления и синхронизировать данные об активности. Официально Apple Watch работают только с iPhone, некоторые «умные» часы Samsung также работают только с фирменными телефонами.

В компании не стали раскрывать, как им удалось настроить X Fold 5 для использования с Apple Watch. При этом функция недоступна на старте продаж аппарата. Кроме того, для первой настройки «умных» часов все равно потребуется iPhone. Также складной гаджет сможет передавать данные на компьютеры Apple.

X Fold 5 получил основной 8,03-дюймовый гибкий дисплей и 6,53-дюймовый дополнительный экран. Флагман базируется на чипе Snapdragon 8 Gen 3, имеет от 12 гигабайт оперативной памяти, тройную камеру с объективами разрешением 50 мегапикселей каждый и аккумулятор емкостью 6 тысяч миллиампер-часов.

Стоимость Vivo X Fold 5 в Китае составит 7 тысяч юаней (около 84 тысяч сомов).