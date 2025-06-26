Компания Sony официально подтвердила старт разработки PlayStation 6. Об этом заявил глава подразделения Sony Interactive Entertainment Хидеаки Нисино.

По его словам, новая консоль стала приоритетным проектом, несмотря на то, что текущая модель — PlayStation 5 — еще не завершила свой жизненный цикл.

Хидеаки Нисино уточнил, что PS6 продолжит использовать модель с локальным запуском игр. По его словам, в Sony осознают, что не могут гарантировать стабильное качество интернет-соединения у всех пользователей, поэтому полный переход на облачные технологии пока невозможен.

Характеристики будущей приставки, ее внешний вид, как и дата выхода, пока не раскрываются. Тем не менее в документах судебного разбирательства Microsoft и Activision Blizzard уже звучала ориентировочная дата релиза — не раньше 2028 года. Это соответствует привычному для Sony семилетнему циклу обновления игровых платформ: PS4 вышла в 2013 году, PS5 — в 2020-м.

Ранее эксперты прогнозировали, что приставка следующего поколения получится менее габаритной по сравнению с нынешней консолью, высота которой составляет 43 сантиметров. Не исключено, что PS6 лишится оптического привода: разработчики откажутся от физических носителей и полностью перейдут на цифровую модель с загрузкой игр из Сети.