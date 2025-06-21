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Техноблог

Вирус Godfather начал взламывать на Android банковские приложения

Новая версия вредоносного ПО Godfather для Android представляет серьезную угрозу для пользователей банковских и финансовых приложений по всему миру. Об этом сообщает издание Bleeping Computer.

Отмечается, что вирус использует уникальную тактику создания изолированной виртуальной среды на мобильных устройствах для кражи конфиденциальных данных и проведения несанкционированных транзакций.

Проанализировавшая угрозу Godfather запускает легитимные приложения внутри контролируемой виртуальной среды. Это позволяет вредоносной программе в реальном времени шпионить за действиями пользователя, перехватывать учетные данные и манипулировать транзакциями, при этом поддерживая полную визуальную маскировку. Пользователь видит обычный интерфейс приложения, не подозревая о скрытой активности.

Масштабы атаки Godfather впечатляют: он нацелен на более чем 500 банковских, криптовалютных и других финансовых приложений по всему миру. Способен записывать учетные данные, пароли, PIN-коды, фиксировать касания экрана и даже перехватывать ответы от банковских серверов. Для обмана жертв вирус отображает фальшивые экраны блокировки или обновления, а также черные экраны, пока операторы удаленно управляют устройством, инициируя платежи или переводы.

Godfather впервые замечен весной 2021 года и с тех пор претерпел значительную эволюцию. Если предыдущие версии, например, проанализированная Group-IB в декабре 2022-го, использовали HTML-наложения, то нынешняя версия перешла на более скрытную и мощную технологию виртуализации.

Для защиты от этого изощренного вредоноса эксперты рекомендуют загружать приложения только из официального магазина Google Play.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/333612/
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